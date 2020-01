Due passanti salvano una tartaruga marina da mezzo quintale spiaggiata

E' stata battezzata Gaia Speed la tartaruga marina di oltre 50 chili di peso spiaggiatasi lunedì mattina a Cervia. Ad attivare tempestivamente la Guardia Costiera di Cervia e il centro recupero di zona Cestha sono stati due passanti, Giada e Antonio, ai quali come segno di ringraziamento è stato poi chiesto di individuare un nome per l'esemplare, di grosse dimensioni e oltre 70 centimetri di carapace. La tartaruga marina è stata poi subito trasportata al centro di recupero di Marina di Ravenna, dove verrà sottoposta agli accertamenti veterinari e alle eventuali terapie per procedere il più velocemente possibile a un rilascio in mare.

