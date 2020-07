Due porzioni di cappelletti per chiederle la mano: il covid non ferma il matrimonio

Un'amicizia lunga quasi dieci anni iniziata in un gruppo di motociclisti, che è poi sbocciata in un sentimento unico e forte. E' questo l'inizio di una bellissima storia d'amore tra un romagnolo e una toscana, tra due motociclisti amanti dei viaggi ma soprattutto delle loro terre e tradizioni. "Vieni a vedere che ti ho portato i caplét!": a dicembre è arrivata la proposta in perfetto stile romagnolo: due porzioni pronte da buttare in pentola. La risposta non si è fatta di certo attendere, nonostante poi le prove sono state divorate in una marea di emozioni e "tanti t'ci un pataca". Sabato si è coronato il sogno: nemmeno il Covid è riuscito a fermarli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.