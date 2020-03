Due ragazzi donano due elaborati dipinti su tela all'ospedale ravennate

Due ragazzi di Ravenna, che hanno chiesto di non divulgare le loro generalità, hanno donato due elaborati, dipinti su tela, a sostegno del Presidio Ospedaliero di Ravenna, per esprimere la vicinanza a tutto il personale sanitario. Uno dei due elaborati è stato posto all’ingresso dell'Ospedale di via Missiroli e l’altro in viale Randi. "Ai ragazzi i sentiti ringraziamenti della Direzione medica del presidio" si legge in una nota dell'Ausl

