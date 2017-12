Due tentati furti nella notte: colpiti un bar e una pizzeria

Doppio colpo e doppio fallimento: nella notte tra giovedì e venerdì alcuni malviventi hanno cercato di intrufolarsi in due attività poste a un centinaio di metri l'una dall'altra. Nel primo caso a essere preso di mira è stato il bar tabacchi Galilei, situato nell'omonima via: qui, intorno alle due, i ladri hanno provato a sfondare la vetrata della porta con un mattone che però, appena ha colpito il vetro, ha attivato i sensori di vibrazione che hanno fatto scattare l'allarme con il sistema di fumogeni, mettendo così in fuga i malfattori a mani vuote.

Ad accorgersi del secondo tentato furto è stata una donna che, uscita di casa per andare a lavoro all'alba, si è ritrovata davanti un calcinaccio con cui i ladri hanno provato a sfondare la vetrata della pizzeria Desirè 2, in via Newton. Anche qui, i ladri sono scappati senza bottino. In entrambe le attività sono intervenuti i Carabinieri di Ravenna, che ora visioneranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire ai colpevoli: i militari non escludono che possa trattarsi della stessa banda che, nella notte, ha colpito anche un negozio in pieno centro storico (questa volta riuscendo nell'impresa).