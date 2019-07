Due vini faentini ai vertici della guida 'Emilia Romagna da bere e da mangiare 2020'

Due vini di Poderi Morini approdano ai vertici nella guida “Emilia Romagna da bere e da mangiare 2020” curata dall’associazione AIS dell’Emilia Romagna. Lo fanno ottenendo il riconoscimento di Eccellenza Oro e Eccellenza. Si tratta, per il primo caso, dell'Innamorato Romagna Albana Docg Passito 2012, mentre nel secondo caso del Sette Note Romagna Albana Docg Secco 2018.

Alla consegna degli attestati, svoltasi nei giorni scorsi, ai produttori è stata consegnata la pergamena con la relativa menzione. La guida è una delle pubblicazioni legate all'enologia regionale più autorevoli sul mercato che riconosce i migliori testimoni vitivinicoli da Rimini a Piacenza. Per la cantina di Faenza, guidata da Alessandro Morini, questa doppia attestazione dimostra come la qualità sia da tempo di casa. L'Innamorato Romagna Albana Docg Passito 2012 si ottiene da uve di Albana coltivate nel podere Ca' Donati nell'area di Oriolo dei Fichi. Vinifica in acciaio con un affinamento di 12 mesi in barrique e altri 12 mesi in bottiglia. Si presenta di un colore giallo dorato intenso con profumi floreali di rosa gialla e fruttati con note mielose e candite. Ottima la struttura e lunga la persistenza gusto olfattiva. Questa tipologia si abbina perfettamente con pasticceria secca, formaggi stagionati soprattutto quello di fossa accompagnato da miele di castagno Sette Note Romagna Albana Docg Secco 2018 è un'Albana secca ottenuta da uve provenienti dal podere Ca' Donati a Oriolo dei Fichi. Vinificato in acciaio si presenta di un giallo paglierino carico con sentori di fiori (biancospino) e frutta (pesca bianca). E' un vino avvolgente, secco con un'ottima struttura e una buona persistsenza. Si abbina con primi piatti, pesci, torte salate e arrosti.