Duecento libri donati alle scuole con "Nati per leggere"

Il Comune di Ravenna, in collaborazione con il personale della biblioteca Classense, ha acquistato circa duecento libri per bambini da donare ai nidi e ad alcune scuole dell’infanzia comunali nell’ambito dell’iniziativa di promozione alla lettura “Nati per leggere”, programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare. I volumi destinati ad arricchire le biblioteche scolastiche verranno consegnati lunedì 9 aprile alle 17 alla sala Muratori della Classense, in via Baccarini 3, dall’assessore alla Pubblica istruzione e infanzia Ouidad Bakkali e dalla dirigente del servizio nidi e scuole dell’infanzia Laura Rossi ad una rappresentanza di insegnanti e genitori di ciascun servizio. Nicoletta Bacco, bibliotecaria Classense referente locale di “Nati per leggere”, interverrà sul valore educativo della lettura, attività centrale del processo di formazione del bambino.

“Questo intervento – dichiara l’assessore Bakkali - si inserisce nell’ampio programma di attività di promozione della lettura che facciamo nelle biblioteche, scuole e luoghi diversi della città. Duecento nuovi libri andranno ad arricchire asili nido e scuole dell’infanzia di Ravenna nella speranza che questo incontro precoce con la lettura possa ispirare i bimbi e le bimbe a diventare voraci lettori e lettrici da adulti, coltivando sin dall’infanzia la fantasia e la creatività che servono per crescere”.