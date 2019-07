Dune e passerelle di legno in spiaggia contro l'ingressione marina

Mercoledì 10 luglio alle 9.30 in via Cadamosto dietro al bagno Venere, a Lido di Classe, è in programma l’inaugurazione dell’intervento, realizzato dal Comune con un investimento di 700mila euro (fondi Eni), di realizzazione di una nuova difesa dall’ingressione marina – muretti a protezione dell’abitato, ridefinizione della quota sommitale dell’argine esistente, realizzazione di dune artificiali e passerelle in legno. Interverrà il sindaco Michele de Pascale; parteciperanno gli assessori all’Urbanistica Federica Del Conte e ai Lavori pubblici Roberto Fagnani e il responsabile del Servizio geologico Sergio Nannini. La cittadinanza è invitata a partecipare.