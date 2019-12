Durante la passeggiata in spiaggia trova il corpo di un uomo

Il cadavere di un uomo è stato trovato sul litorale di Lido di Savio e Lido di Classe da un passante che faceva una passeggiata lungo la battigia. Il corpo galleggiava a pochi metri dalla costa ed è stato diffuso l'allarme. Sul posto, sabato mattina intorno alle 9, si sono portati i carabinieri e la Capitaneria di Porto. Il soggetto è stato identificato in poco tempo in una persona scomparsa da casa il giorno precedente, un anziano di Pisignano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'anziano si sarebbe suicidato gettandosi dal ponte tra Lido di Savio e Lido di Dante, per essere poi trasportato dalla corrente dl Savio per pochi metri,fino alla foce del fiume. Al momento del ritrovamento non c'era già più niente da fare.