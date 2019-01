E' online la nuova pagina Facebook istituzionale del Comune di Faenza

E’ attiva la nuova pagina Facebook istituzionale del Comune di Faenza, per aumentare l'efficacia e la tempestività dell'informazione attraverso i canali social. La pagina, con news e approfondimenti, sarà utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente ed è da intendersi, accanto al sito ufficiale e ai canali già esistenti, come un'interfaccia complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione per raggiungere un bacino di utenti sempre più ampio.

I contenuti saranno orientati a informazioni istituzionali e di servizio; aggiornamenti in situazioni di emergenza; foto di eventi organizzati o patrocinati dal Comune; comunicati stampa, foto o video inerenti l’attività dell’amministrazione comunale con finalità istituzionale. Lo spazio istituzionale sui social network non deve essere inteso come un canale dedicato alla raccolta di segnalazioni o reclami, inoltre non vuole sostituirsi alle competenze specifiche degli uffici comunali, per cui non sempre potrà dare informazioni concrete a specifiche richieste, piuttosto potrà fornire indicazioni su come reperirle. L'iscrizione alla pagina è libera. Qualsiasi utente iscritto a facebook potrà iscriversi alla pagina "Comune di Faenza" cliccando sul bottone "mi piace", per leggere tutti gli aggiornamenti della pagina e interagire con l'amministrazione comunale.