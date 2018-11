E' una 63enne ravennate la nuova 'Miss Mamma italiana Evergreen'

Ci sono anche due "bellissime" ravennati tra le mamma premiate ad Abano Terme sabato 17 novembre, durante la finale della seconda edizione di “Miss Mamma Italiana Evergreen, concorso riservato alle mamme con un’età superiore ai 56 anni. Le 20 mamme finaliste hanno sfilato in abito elegante e hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative coinvolgendo il marito o i figli.

Ad aggiudicarsi la fascia di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2018” è stata Grazia Maria Dione, 63enne casalinga di Marina di Ravenna, mamma di Bianca di 34 anni. Grazia Maria ha capelli biondi e occhi verdi, taglia 44, è una donna dolce, solare e simpatica con l’hobby del ballo. Parlando di se, la "bellissima" dice di essere una persona curiosa, vivace ed empatica, che odia la mancanza di lealtà. Il suo colore preferito è il rosa, mentre il piatto che preferisce sono le lasagne; il suo animale preferito è il cavallo e ama le canzoni di Vasco Rossi. La fascia di “Miss Mamma Italiana Evergreen romantica", invece, è andata a Sandra De Caro, 57enne casalinga di Ravenna, mamma di Alice e Giulia di 35 e 26 anni. Le due donne e le altre 12 mamme premiate saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana Evergreen” anno 2019.