È "cappelletto mania" in piazza Kennedy: gustate 13mila porzioni

La Festa del Cappelletto in Piazza Kennedy a Ravenna si conferma per il terzo anno consecutivo. Sono ben 13.150 le porzioni di cappelletti servite nei 3 giorni superando i numeri dello scorso anno, con il picco nella giornata di sabato. Tantissimi visitatori, cittadini e turisti hanno affollato vie e locali del centro. I “cappelletti di strada”, a 5 euro a porzione, hanno tenuto compagnia ai visitatori per questa tre giorni di gusto e passeggiate.

Apprezzati anche i laboratori di pasta fresca in piazza Kennedy e di mosaico in piazza del Popolo, i momenti musicali e la presenza di produttori degli ingredienti principe del cappelletto. Insomma, una Festa con i piedi ben piantati nella tradizione della gastronomia locale legata a un progetto coerente di promozione del territorio. La Festa è promossa dalle associazioni del commercio, Confesercenti e Confcommercio, con il coinvolgimento diretto di 11 ristoranti nei chioschi in piazza ed è sostenuta dal Comune di Ravenna e dalla Camera di Commercio.