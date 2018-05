E' il giorno della Mille Miglia: il programma e il percorso delle auto d'epoca

Mercoledì le strade della città di Ravenna saranno nuovamente percorse delle bellissime auto d'epoca della leggendaria Mille Miglia, l'unica rievocazione al Mondo capace di coniugare la passione per i motori con lo sport, l'ambiente, l'arte, la storia e la natura. Quest'anno la "corsa più bella del mondo" celebra la sua 36esima edizione con quattro diverse tappe (da Brescia a Cervia-Milano Marittima, da Cervia-Milano Marittima a Roma, da Roma a Parma e da Parma a Brescia) lungo oltre 1.700 chilometri e il coinvolgimento di 450 vetture d’epoca, appartenenti a ben 72 diverse case costruttrici.

In occasione della 1000 Miglia, le studentesse e gli studenti di Ravenna saranno i protagonisti di una vera e propria "Invasione Poetica". mercoledì sera dalle 19.30 circa, durante il passaggio delle vetture provenienti da Comacchio, i loro pensieri e le loro parole, ideati e decorati secondo la personale creatività di ciascuno, saranno regalati ai partecipanti alla manifestazione, con l’aiuto delle volontarie di Linea Rosa e dei volontari Aclisti di Ravenna. Al contempo il Comune di Ravenna donerà agli equipaggi in transito in piazza del Popolo una pergamena artistica con l’opera “1934” concessa da Luca Mandorlini, pittore e disegnatore di Ravenna.