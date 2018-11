È in arrivo l'influenza: gli esperti spiegano perchè vaccinarsi conviene

Il Centro Sociale Culturale Porta Nova di Russi organizza per giovedì 8 novembre, alle 14.30, presso i propri locali in via A. Moro 2/1 un incontro informativo sul tema dei vaccini dal titolo "È in arrivo l'influenza: perché vaccinarsi". A trattare l’argomento saranno Evo Stanghellini, Coordinatore della Casa della Salute di Russi, e Sonia Basigli, Capo sala della Casa della Salute di Russi.