E' morta Grazia Beggio, artefice di tante battaglie ambientaliste per oltre 50 anni

E' deceduta venerdì, all'età di 79 anni, Grazia Beggio, uno dei volti più noti dell'ambientalismo ravennate, con un impegno che risale fin dagli anni '60. A ricordarla è la sezione di Ravenna di Italia Nostra, che così la commemora: "Potremmo chiudere gli occhi e piangerti o aprirli e guardare quello che ci hai lasciato. Così chi l’ha amata saluta Grazia Beggio, la più nota combattente per l’ambiente in terra ravennate".

Ed ancora: "La ricordiamo per le sue battaglie, condotte sul campo e nelle aule spesso sorde della politica. Poche sono le donne ad ottenere consensi su questo, meno ancora i politici che scelgono di impegnarsi per stabilire una continuità tra le parole e i fatti. I nostri giorni sembrano voler dimenticare il lavoro di una vita, portato avanti da Grazia, dal marito Giorgio Lazzari e dai tanti che, a partire dagli anni '60, iniziarono con coraggio e lungimiranza a ragionare su ambiente, clima, biodiversità. Temi spesso ridotti oggi a slogan e a vuote manifestazioni di piazza, ma da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza: difficile ora impegnarsi concretamente in prima persona e con cognizione di causa sugli argomenti locali più urgenti come faceva Grazia. Punte Alberete, la battaglia dell’Ortazzo e di foce Bevano, la centrale a carbone, “La Duna che vive” dell’ex colonia di Marina di Ravenna sono solo alcune delle sue battaglie vinte, grazie a cui possiamo ancora godere di tanti luoghi unici del nostro territorio, descritto ed amato nei molti preziosi libri scritti con Giorgio Lazzari".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E conclude Italia Nostra: "In un tempo sempre più prossimo all’emergenza ambientale, ma sempre più distante dai temi “sconvenienti” specialmente nei luoghi delle decisioni, Italia Nostra ricorda Grazia Beggio e rinnova la presenza sul campo insieme alle altre associazioni di protezione ambientale, con l’ultimo impegno tuttora attivo sottoscritto anche dalla sua associazione di volontariato, L’Arca: oltre una decina le associazioni locali e regionali che stanno collaborando per la difficile tutela del fratino, specie sull’orlo dell’estinzione, a Marina di Ravenna e sulla nostra riviera. L’impegno e gli insegnamenti di Grazia Beggio continuano".