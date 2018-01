E' morto Werther Ido Casalboni, ex presidente del Ravenna Calcio

E' morto a 68 anni Werther Ido Casalboni, imprenditore nel settore immobiliare, ravennate d’adozione, noto in città per aver ricoperto un ruolo ai vertici del Ravenna Calcio neglio anni 2000, quando ne divenne vicepresidente (e per un breve periodo anche presidente). Casalboni salì agli onori delle cronache due anni fa, quando venne condannato a due anni e due mesi di carcere per tentate molestie sessuali a una ragazzina minorenne. I funerali sono già stati celebrati in forma privata.