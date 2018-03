E' morto all'improvviso ad appena 35 anni, in lutto anche il Vespa Club

E’ morto all’età di 35 anni, per un malore improvviso. Se n’è andato così Marco Fontana, di San Bartolo (Ravenna), molto conosciuto e amato nel mondo delle “Vespa”, essendo consigliere del Vespa Club Romagna. Fontana è stato colto da un malore domenica, un arresto cardiaco a cui è seguito un ricovero che, però, non gli ha salvato la vita. Su Facebook si sono moltiplicate le manifestazioni di cordoglio . Il lutto nel mondo vespistico ha coinvolto il Vespa Club Romagna e il Vespa Club Ravenna. Lo ricordano i suoi compagni di “passione motoristica”: “E’ stato un vespista fantastico che ha dato tanto al Club e al mondo Vespa. Il tuo entusiasmo per l'organizzazione del nostro raduno coinvolgeva tutti noi, un vero e proprio vulcano di idee: tra le nuvole continuerai a darci i tuoi consigli, a lanciarci le tue idee e da lassù anche tu sarai con tutti noi in quei giorni”.

Ed ancora: “E' difficile credere che tutto questo è capitato così in fretta senza scampo alla tua giovane età. Difficile è accettare il vuoto che lasci in tutti noi. Ti salutiamo da veri amici vespisti perché chi è vespista conosce i valori infiniti dell'amicizia. Forse lassù hai già messo in moto la tua Vespa e pronto a sgassare tra le nuvole come solo tu sapevi fare. Ciao Marco!”

CIAO MARCO…

ciao fratello…amico…padre e marito…

…siamo profondamente colpiti nel profondo del cuore e nell’anima…

…pero’ abbiamo parole, tante parole di affetto per un vespista fantastico come te che ha dato tanto e hai lasciato il segno nel nostro club e nel mondo vespa che ti circondava…

è difficile pero’ oggi non essere arrabbiati e sconfortati …

è difficile accettare il vuoto che lasci…

è difficile credere che tutto questo capita in fretta senza scampo alla tua giovane eta’....ai tuoi anni gentili

ma e’ anche il minimo che possiamo fare…

perché lo meriti…

perché così dev’essere…

Allora caro Marco ci saluteremo…

i tuoi soci del glorioso

Vespa Club Romagna ti salutano

ti salutiamo da amici vespisti…perche’ chi e’ vespista conosce i valori infiniti dell’ amicizia..

e conserveremo questa pagina del tuo ricordo in ognuno di noi…

sappiamo che hai gia’ messo in moto la vespa …

sappiamo che sei già pronto a sgassare tra le nuvole…

ma sappiamo anche che sei un amico e da lassù non ti scorderai di noi….

"..Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo

di gente in gente, me vedrai seduto

su la tua pietra, o fratel mio,gemendo

il fior de' tuoi gentil anni caduto..."

(U.Foscolo)