E' morto mentre stava cercando di mettersi in salvo: Danilo Zavatta lascia una moglie ed una giovane figlia

Danilo Zavatta lascia una moglie ed una giovane figlia, con le quali viveva a Savio di Ravenna. Il tecnico della Protezione Civile ha trovato la morte giovedì pomeriggio, inghiottito nel crollo di parte della chiusa di San Bartolo, dove stava effettuando dei rilievi fotografici lungo la passerella della diga, da tempo sorvegliata speciale per problemi d'infiltrazione d'acqua nel suolo. Improvvisamente la prima campata della struttura è ceduta e Zavatta è precipitato mentre cercava di mettersi in salvo, perdendo la vita. Il tutto si è consumato in pochissimi secondi. Prima le urla dei Vigili del Fuoco, che intimavano di allontanarsi velocemente.

Il suo corpo è stato trovato nella tarda serata dal personale del 115. Il Dipartimento della Protezione Civile ha espresso "il più sincero cordoglio" per la scomparsa del collega. "Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari", il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l‘apprezzamento per tutte le componenti, strutture operative e i volontari che con dedizione operano ogni giorno nei molteplici ambiti di Protezione Civile".

Cordoglio e vicinanza alla famiglia di Zavatta è stato espresso il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Non ci sono parole che possano recare conforto ad una famiglia colpita da un così grave dolore. Possiamo solo stringere in un grande abbraccio ideale i cari di Danilo". Il presidente attende “tutti gli accertamenti che verranno fatti, per chiarire dinamiche e responsabilità che hanno portato a un fatto così grave, perché la sicurezza sul lavoro deve essere un obiettivo di tutti. Da parte dell’intera Regione Emilia-Romagna- conclude- un sincero e commosso sentimento di cordoglio alla famiglia".

