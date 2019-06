È peruviano il piatto più buono del Popoli Pop Cult Festival

E' la cucina peruviana ad aver vinto il concorso gastronomico "Il piatto più buono 2019. Eurovo per Popoli" organizzato nell'ambito della XI edizione del Popoli Pop Cult Festival di Bagnara di Romagna, dedicato quest'anno all'India. La giuria tecnica composta da operatori del settore (Maria Cecilia Corrippio di Eurovo, Pierangelo Raffini dell'Accademia Italiana della Cucina, Nicholas Spoglianti, chef bagnarese, Alessandro Bertuzzi, campione italiano 2019 di pasticceria) e capitanata da Valerio Braschi, originario di S. Arcangelo di Romagna, noto come rappresentante della cucina italiana in India e vincitore dell'edizione Masterchef del 2017 ha emesso il suo verdetto assegnando il terzo posto ai sapori del Messico, seguito da Thailandia ed infine Perù, classificatosi sul primo gradino del podio. La premiazione si è svolta nella serata di sabato 29 giugno, penultima delle giornate del Festival che ha visto come protagonista lo spettacolo acrobatico dei Black Blues Brothers e che quest'anno ha raggiunto oltre le 20.000 presenze.

"Si è trattata di una edizione straordinaria - sottolinea il sindaco Riccardo Francone - che testimonia, attraverso il calore ed il consenso di pubblico crescenti, quanto il Popoli Pop Cult Festival sia ormai entrato nel cuore della gente, grazie alla qualità degli spettacoli, della gastronomia e alla ricchezze di proposte che ogni sera accolgono il pubblico".