E' ravennate e adora la mazurka la nuova eletta 'Miss Suocera 2018'

E' ravennate la nuova suocera più bella d'Italia: sabato Patrizia Verlicchi, 60enne operatore olistico di Mezzano, mamma di Manuel e Michael di 37 e 34 anni e suocera di Dania ha vinto la 24esima edizione del concorso di bellezza - simpatia “Miss suocera”, manifestazione ideata da Paolo Teti della TeMa Spettacoli. A conclusione di un’accesa finalissima, al teatro “la Perla” di Montegranaro, Patrizia Verlicchi si è aggiudicata il titolo di “Miss Suocera 2018”.

“Pensavo che fosse solo un gioco, e invece mi trovo davanti alle telecamere della televisione e ai fotografi, una bella emozione”, ha commentato sorpresa di tanto clamore la neo miss suocera. Oltre alla classica passerella in abito elegante, Patrizia ha parlato di sè e di come trascorre le sue giornate destreggiandosi tra il lavoro, la famiglia e il suo hobby, il ballo, che ha proposto anche come “prova di abilità" esibendosi in una mazurka che, unita alla sua simpatia e alla sua eleganza, ha colpito la giuria e le è valsa il titolo. Le suocere premiate saranno protagoniste del Calendario “Miss Suocera 2019”, il primo calendario dedicato alla figura della suocera, giunto alla sua seconda edizione.