E' scomparsa Lola, la 'cockerina motociclista' che viaggiava per beneficenza

"Ciao Lola, salutami i miei mici Grimy, Thea, Toffee, Leo, Mortimer, Penny e Dudy. Siete tutti nel mio cuore". E' il commovente saluto di Domenico Pezzi alla sua cagnolina Lola, divenuta celebre a Ravenna e in tutta Italia come la "cockerina motociclista" e scomparsa nei giorni scorsi all'età di 18 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook di Domenico per ricordare la tenera cagnolina.

L’avventura di Lola in moto è iniziata a soli 5 mesi di età. Il cocker spaniel, assieme al suo proprietario, ha percorso più volte tutti i più importanti passi alpini come Stelvio, Gavia, Tonale, Rolle, Giau, Pordoi, Falzarego, Sella, Gardena, è stata diverse volte sul Lago di Garda e dintorni, tre volte a Roma in Piazza San Pietro, Toscana, Umbria, Marche, in Austria sulle più importanti strade alpine come Grossglockner, HochAlm e NockHalm fino agli alti ghiacciai di Solden, a oltre 2.800 metri di altezza. Durante i quasi 15 anni vissuti da “motociclista”, Lola è diventata la mascotte di tanti centauri, ha partecipato a diversi eventi a scopo benefico e ha promosso raccolte fondi da destinare in beneficenza agli animali abbandonati.

A ottobre 2017, la cagnolina si era ritirata in "pensione" consegnando al Comune di Ravenna, quale ringraziamento per il supporto e il patrocinio concessi, gli speciali occhiali da viaggio che le hanno consentito di realizzare tante iniziative benefiche alle quali il Comune di Ravenna ha concesso il proprio patrocinio, tra le quali i calendari con le foto dei viaggi di Lola venduti durante il periodo natalizio anche in paesi extra Ue (cinque dei quali utilizzati per consegnare altrettanti cani guida a persone non vedenti).