E se la casa del giornalista Max David diventasse un 'museo dinamico' e un polo culturale?

L’Associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” ha inviato all’amministrazione comunale un progetto di valorizzazione della casa del noto giornalista Max David. L’idea, se progettata e concretizzata, potrebbe secondo l'associazione dar lustro alla città del sale e alla Regione Emilia Romagna sotto il profilo culturale e letterario.

"Essendo venuti a conoscenza che in questo momento la casa di Max David (sita in viale Roma, 59) è in vendita - spiegano dall'associazione - riteniamo che sarebbe importante per la città tentare di trattenere questa abitazione con il suo valore culturale e identitario rendendola un Centro culturale, artistico e della memoria letteraria. All’interno potrebbe nascere un museo dinamico e un polo culturale per turisti e residenti in grado di sostenersi economicamente. In questo modo Cervia potrebbe costruire, partendo da questa abitazione, una sua identità significativa e forte del legame con tre personaggi illustri dello scorso secolo: Grazia Deledda, Giovannino Guareschi e Max David".

Nato a Cervia da antica famiglia ravennate di religione ebraica, Max David passò l'infanzia tra Cervia e Ravenna, dove il padre Attilio gestiva una farmacia. I nonni erano stati animatori della vita culturale della città bizantina negli anni in cui muoveva i primi passi Corrado Ricci, uno dei fondatori del sistema di tutela dei beni culturali nell'Italia postunitaria. Lo zio Ulderico era uno dei più valenti fotografi degli anni dieci e venti. Max David fu un giornalista di successo, con un grande fiuto per le notizie e una scrittura limpida, rapida e chiara. Ebbe una particolare predilezione per l'Africa e per il mondo dei cavalli. Per oltre vent'anni fu inviato speciale del Corriere della Sera e della Domenica del Corriere, che abbandonò a seguito della virata a sinistra di Piero Ottone. Nel 1974, grazie all'amicizia personale con Attilio Monti, fu assunto dal Resto del Carlino, dove rimase fino agli ultimi anni della carriera. Tra un viaggio e l'altro tornava sempre a Cervia, nella villa dei genitori.