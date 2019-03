E' tempo di Triathlon Show a Cervia: modifiche alla viabilità

Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo si svolgerà a Cervia il primo 'Triathlon show' che interesserà il lungomare e alcune vie del centro. Ci saranno divieti di sosta e di transito negli orari di gara sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 e domenica mattina dalle 10.00 alle 13.00 in tutte le vie interessate e alcune strade adiacenti: Lungomare Deledda, Lungomare D’Annunzio, Viale Nazario Sauro, Piazza Andrea Costa, Viale Roma, Viale Colombo, Viale Milazzo, Via Marco Polo e Via De Amicis.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !