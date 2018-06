E' tempo di vacanze: scatta l'operazione "Mare Sicuro" della Capitaneria di Porto

Anche quest’anno, per tutta la stagione estiva, la Guardia Costiera sarà impegnata nell'operazione "Mare Sicuro". Si tratta dell'iniziativa che da 25 anni a questa parte vede i militari della Capitaneria di Porto garantire, a turisti, diportisti e bagnanti, il sereno svolgimento delle vacanze in tutto relax e nel rispetto della legalità e dell’ecosistema marino.

Tra gli obiettivi principali che saranno perseguiti quello della tutela dell’ambiente marino e costiero, “sia per la ricchezza del patrimonio naturalistico, sia per i rilevanti interessi sociali ed economici coinvolti nell’uso delle relative risorse. Si tratta dunque di un’operazione trasversale, “sintesi del lavoro e dello sforzo che il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera compie nell’ambito delle proprie funzioni e dei compiti legati agli usi civili e produttivi del mare, tra i quali, in primis, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione, i controlli sulla filiera della pesca". L’obiettivo è quello di assicurare interventi di soccorso rapidi.

Il personale della Guardia costiera sarà presente ogni giorno nelle spiagge le strutture dedicate alla nautica da diporto e le aree marine protette, al fine di prevenire o reprimere gli eventuali comportamenti contrari alla disciplina di sicurezza della navigazione e della balneazione, favorendo così una sicura e libera fruizione dei litorali. Particolare risalto è stato dato all’utilizzo dell’utenza di emergenza “1530”.