"E' un regalo alla mia fidanzata", 20enne sorpreso a rubare al Decathlon

Ha tentato di dare una misera scusa, ai carabinieri che lo hanno arrestato, il 20enne faentino sorpreso a rubare capi di abbigliamento al Decathlon. Il ragazzo, pizzicato dal personale della sicurezza mentre stava staccando le placche anti-taccheggio, ha tentato di giustificarsi spiegando che la refurtiva per un valore di 150 euro era un regalo da fare alla sua ragazza residente in provincia di Torino. “Volevo fare un regalo alla mia fidanzata”, ha provato a farfugliare mentre sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma che lo hanno ammanettato. Processato per direttissima, in Tribunale il legale del ragazzo ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato.