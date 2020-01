E' una bella bimba di 3,6 chili la prima nata del 2020 a Ravenna: benvenuta Virginia!

Si chiama Virginia Rosetti, è una bella bimba di oltre 3,6 kg ed è la prima nata di questo 2020 all'ospedale di Ravenna. La piccola è venuta alla luce alle 5.40 della mattina, per quello che sicuramente verrà ricordato da mamma Isabella e papà Alessandro, entrambi impiegati e residenti in città, come il capodanno più bello di sempre. Per la coppia è il secondo figlio: ad attendere Virginia ci sarà infatti il fratellino Pietro, di 2 anni e 3 mesi.