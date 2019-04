E' una maestra d'italiano la vincitrice del premio letterario 'Giovanna Righini Ricci'

Cerimonia di chiusura della 13esima edizione del premio di letteratura per i ragazzi “Giovanna Righini Ricci”, sabato nel teatro comunale di Conselice, con la premiazione della lughese Silvia Golfera per il romanzo "Io sono Khalid". Laureata in filosofia, insegnante di lettere, con alle spalle già diversi romanzi pubblicati, Silvia traduce in parole scritte la sua esperienza quotidiana nella scuola, mostrando variegati mondi umani che si intrecciano in relazioni apparentemente superficiali.

“Romanzo poetico e ironico allo stesso tempo - si legge nelle motivazioni della giuria presieduta dallo scrittore Antonio Ferrara - che diverte andando a toccare anche le corde emotive. La scrittura scorrevole e il linguaggio moderno e scanzonato rendono piacevole la lettura. Si tratta di un’opera autentica capace di arrivare ai ragazzi”. Si conclude così un percorso che ha visto le quaranta opere prime, pervenute nei mesi scorsi, selezionate da una giuria di adulti composta da nove componenti scelti tra docenti, giornalisti e scrittori. In finale sono giunti quattro romanzi sottoposti al giudizio di una corposa giuria di ragazze e ragazzi dell'istituto comprensivo scolastico “Felice Foresti” che, accanto alla vincitrice, hanno attribuito una menzione speciale all'opera Teresa dei Saltimbanchi di Marco Tomatis e Loredana Frescura accanto alla menzione data dalla giuria degli adulti all'opera fantasy Dalla morte di un vecchio pescatore di Silvi Andrea Guido. La cerimonia è stata arricchita da intramezzi musicali a cura della scuola di musica Happywood e narrazioni a cura di Art Lab e Caffè delle Ragazze di Conselice.