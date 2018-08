E' una ravennate la nuova "Lady Bagno Paradiso": tutte le 'bellissime' premiate

Al Bagno Paradiso di Marina Romea si è svolta la prima edizione di “Lady Bagno Paradiso”, concorso di bellezza e simpatia riservato a tutte le signore con più di 25 anni, con categoria “Gold” per le signore dai 46 ai 55 anni e categoria “Evergreen” per le signore con più di 56 anni. Le partecipanti, hanno sfilato in abito e in costume, e alla fine la giuria ha proclamato vincitrice, con la fascia di “Lady Bagno Paradiso 2018” Petronela Luca, 26enne casalinga di origini romene, residente ad Alfonsine.

Per la categoria “Lady Bagno Paradiso Gold” la vittoria è andata a Elisabetta Fabbri, 48 anni, insegnante, di Ferrara, mentre Grazia Dione, impiegata di Marina di Ravenna, si è aggiudicata la fascia per la categoria “Lady Bagno Paradiso Evergreen”.

Tutte le premiate

“Lady Bagno Paradiso Fashion” Elena Cerchiaro, 47 anni, casalinga, di Noventa Padovana (PD);

“Lady Bagno Paradiso Solare” Tiziana Somma, 46 anni, estetista, di Ravenna;

“Lady Bagno Paradiso Sorriso” Monica Forte, 36 anni, impiegata, di Ravenna;

“Lady Bagno Paradiso Eleganza” Mattea Narducci, 53 anni, impiegata, di Bologna;

“Lady Bagno Paradiso in Musica” Clio Ferri, 60 anni, dipendente statale, di Cesena;

“Lady Bagno Paradiso Sprint” Isabella Cornacchia, 52 anni, imprenditrice, di Valsamoggia (BO);

“Lady Bagno Paradiso Gioiosa” Milena Guidi, 45 anni, casalinga, di Fusignano (RA);

“Lady Bagno Paradiso Simpatia” Ilaria Montevecchi, 34 anni, project manager, di Cusercoli (FC);

“Lady Bagno Paradiso Glamour” Daniela Filippi, 48 anni, operaia, di Cotignola (RA);

“Lady Bagno Paradiso Dolcezza” Federica Gaudenzi, 46 anni, impiegata, di Lugo (RA);

“Lady Bagno Paradiso Radiosa” Rosalia Vaglica, 47 anni, casalinga, di Lido Adriano (RA);

“Lady Bagno Paradiso Chic” Concetta Maietta, 49 anni, casalinga, di Russi (RA).