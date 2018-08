Si rompe un cavo della linea elettrica: E45 chiusa in entrambe le direzioni

A causa della rottura di una cavo della linea elettrica in area di cantiere, l'E45 mercoledì pomeriggio è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, all’interno del territorio comunale di Ravenna. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa tra le uscite di Mirabilandia e Ravenna. Sul posto è arrivato il personale Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. La strada è stata riaperta sulle 19 di mercoledì.

