E45, continuano le asfaltature: prorogate le chiusure in direzione sud

Sull'E45, per consentire il completamento dei lavori di nuova pavimentazione in esecuzione, sono state prorogate le chiusure della carreggiata sud in direzione Roma nei comuni di Ravenna (dal chilometro 240,100 al chilometro 243,150) e Cesena (dal km 221,730 al chilometro 224,200). Permane la deviazione del traffico lungo la carreggiata opposta, allestita a doppio senso di marcia.