E45 e asfalto groviera: iniziano i lavori in carreggiata sud

Da lunedì saranno eseguiti i lavori di manutenzione per il risanamento profondo della pavimentazione dell'E45 su alcuni tratti all’interno del territorio comunale di Ravenna. Per consentire gli interventi saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito. In particolare, sarà chiusa la carreggiata in direzione Roma tra il chilometro 240,100 e il chlometro 243,150, e tra il chilometro 243,500 e il chilometro 250,565. Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre sarà chiuso lo svincolo di entrata dalla strada statale 16 “Adriatica”, con deviazione del traffico sulla strada provinciale 118 “Via Dismano”. La conclusione dei lavori è prevista entro il 23 giugno. I lavori rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas nel 2016, per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro che prevede - oltre al risanamento della pavimentazione - l’ammodernamento delle barriere di sicurezza, il risanamento strutturale dei viadotti, l’adeguamento degli impianti tecnologici e altri importanti interventi per il miglioramento della sicurezza della circolazione.