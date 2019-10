L'E45 si rimette a nuovo: al via un nuovo segmento importante di lavori

Per consentire l’esecuzione di lavori di nuova pavimentazione sull'E45, a partire da lunedì sono state istituite alcune limitazioni all’interno del territorio comunale di Ravenna. Nel dettaglio fino al 14 febbraio sarà in vigore la chiusura della carreggiata nord in direzione Ravenna, tra il chilometro 246,050 e il chilometro 249,500. Durante gli interventi il traffico verrà deviato lungo la carreggiata sud in direzione Roma, allestita a doppio senso di circolazione. I lavori riguardano la prosecuzione degli interventi di manutenzione che rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas nel 2016.