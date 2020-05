Ecco "Faventia Upgrade", il progetto innovativo di Isia per l'edizione digitale di Buongiorno Ceramica

Isia Faenza ha prodotto, nell'ambito di Buongiorno Ceramica!, un video che racconta in anteprima il progetto innovativo Faventia_Upgrade, una serie di contenitori in nuances di porcellana 3D printing sviluppati dagli studenti del secondo anno del Biennio in Design del prodotto e progettazione con materiali avanzati, coordinati dalla docente Sabrina Sguanci.

Il video-racconto – introdotto da Giovanna Cassese, Presidente dell'istituto faentino – fa parte del palinsesto di questa edizione straordinaria di Buongiorno Ceramica!, una versione digitale della nota manifestazione organizzata dall'Associazione Italiana Città Della Ceramica, che coinvolge le città stesse, i ceramisti e tutto il mondo della ceramica italiana attraverso il nuovo canale YouTube.

Le grammatiche del lascito ceramico faentino, riferimenti geografici in una nuova mappa aperta alla globalizzazione e preziose eredità custodite dal Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, sono in questa esperienza fonte di ispirazione per il design di piccoli contenitori da scrivania. Prende forma così la collezione Faventia_Upgrade, disegnata e realizzata dagli studenti Andrea Costantini, Rezziero Di Maio, Giulia Fabbri Angela Faletra, Lorenzo Filipponi, Jani Nurhonen.

Il progetto, la cui presentazione era inizialmente prevista durante la Design Week milanese di quest'anno nell’ambito del progetto "Il giardino delle delizie" pensato per la sede di FuturDome, si pone come un manifesto di libere espressioni, identità e contemporanee tradizioni. Decori, calligrafie astratte e colori tratti dalle palette ceramiche medioevali e rinascimentali faentine, vengono ripensati in una ricerca iconica, materica e sperimentale, ideata per la stampa 3D. Gli oggetti d’uso realizzati sono studiati per valorizzare impasti ceramici di porcellana colorata, appositamente creati e ispirati alle nuances cromatiche storiche faentine del bruno, manganese, verde ramina, arancione e blu.

Il brief e la ricerca sperimentale ideati nella didattica di Design dei Prodotti Ceramici II, si sono concretizzati parallelamente nel dialogo multidisciplinare tra i corsi di Laboratorio Materiali Ceramici Tradizionali e Avanzati tenuto dal Professor Mirco Denicolò, Laboratorio 3D Printing del Professor Lorenzo Paganelli e del Professor Roberto Moreschini del corso in Design dell’Imballaggio. Tale Esperienza si è realizzata nei laboratori ISIA grazie alle capacità del corpo docente e alle opportunità create dalla Direzione e dal Presidente Giovanna Cassese, che ha dichiarato: "La partecipazione di ISIA Faenza a questa edizione di Buongiorno Ceramica! è ancor più simbolica: l’ISIA è un’istituzione universitaria di design nata quarant’anni fa proprio grazie al genius loci della ceramica e della creatività faentina, che negli ultimi anni è tornata anche alla sua cultura fondativa ed identitaria con l’inserimento di esami di progettazione e design ceramico e workshop dedicati alla reinterpretazione di questo antico materiale, invitando designer e artisti attivi sulla scena internazionale. L'ISIA è una comunità che fa didattica e ricerca per un design che mette al centro l’uomo e un mondo ecosostenibile: Faventia_Upgradeè un progetto che avrebbe dovuto presentarsi durante la Design Week a Milano nell’ambito del progetto Il giardino delle delizie preparato per la sede milanese di FuturDome ed è la cartina al tornasole della qualità dei nostri studenti e dei nostri docenti e delle loro capacità di interpretare con spirito contemporaneo la grande sfida della ceramica, stabilendo ancora una volta, a distanza di millenni, un dialogo sempre nuovo e fecondo tra passato e futuro, tra arte e design, tra forma e funzione, tra artigianato e nuove tecnologie, tra creatività e progetto".

La creatività di ISIA Faenza non si ferma: l'istituto di alta formazione nel design del prodotto e della comunicazione, nato nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan, ha in programma nel prossimo futuro altre attività e workshop specifici sulla ceramica ed un grande convegno internazionale sul design ceramico con la partecipazione di designer, artisti, ceramisti, docenti, critici, curatori, storici dell’arte e del design, direttori di musei, imprenditori e galleristi.