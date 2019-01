Ecco la 'Carta delle potenzialità archeologiche': "Coinvolgere Sovrintendenza e Università"

Chiara Francesconi, capogruppo in consiglio del Partito repubblicano italiano e Giannantonio Mingozzi, invitato in qualità di esperto, martedì hanno partecipato alla seduta delle due commissioni consiliari del Comune sulla nuova "Carta delle potenzialità archeologiche", con l'obiettivo di giungere a una stesura definitiva di uno strumento utile per la radiografia del territorio e del sottosuolo ravennate.

"Abbiamo chiesto intervenendo ai lavori - spiega Francesconi, che presiede la commissione Istruzione e università - di poter contare sul contributo fattivo della Soprintendenza, affinché la Carta possa disporre di tutte le informazioni e gli elaborati di cui dispone la Soprintendenza, senza le quali uno strumento così delicato rischia di suggerire scelte e prescrizioni non motivate. Dopo la nostra interpellanza, ci fa piacere che l'Università con il dipartimento di archeologia, docenti e studenti e la stessa Fondazione Flaminia siano della partita, ma ora occorre completare l'assetto di guida della nuova Carta Archeologica, dal quale non può mancare una istituzione così importante. Come Pri, abbiamo sempre visto la Carta delle potenzialità archeologiche non come un ostacolo alle attività infrastrutturali ed edilizie in centro e nel forese, ma come una garanzia affinché ogni lavoro nuovo o di restauro conosca in anticipo la presenza di vestigia importanti, per poterle riportare alla luce e magari esporle. Comune, Università e Soprintendenza sono in grado di offrire tutte le garanzie affinché ciò avvenga a beneficio anche dell'occupazione di studenti e laureati preparati e della sicurezza delle imprese per i tempi di lavoro".