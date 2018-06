Edilizia residenziale pubblica, dalla Regione risorse per migliorare gli accessi degli alloggi

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del bando relativo al programma per il miglioramento dell’accessibilità degli edifici pubblici, ha destinato alla provincia di Ravenna il contributo di 166.269,24 euro per migliorare gli accessi agli alloggi pubblici di proprietà dei Comuni di Ravenna, Brisighella e Lugo. Le risorse sono state ripartite per ambito provinciale per garantire una equilibrata destinazione, utilizzando per il riparto parametri che tengono conto della distribuzione territoriale e della vetustà del patrimonio Erp.

A Ravenna si interverrà nella palazzina di via Gatta, composta da 12 appartamenti, attraverso la realizzazione di un ascensore. Soddisfazione ha espresso in proposito l’assessore alla Casa Valentina Morigi. “Con questo intervento – spiega l’assessore – oltre a contribuire alla valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale del Comune, si permetterà alle famiglie che hanno degli anziani o delle persone con disabilità motorie ad utilizzare nella maniera più comoda possibile la propria abitazione, consentendo una maggiore mobilità e quindi anche una migliore vita sociale e di relazione”.

Gli altri due Comuni interessati dai contributi sono Brisighella, dove si realizzerà un ascensore nella palazzina da sei appartamenti in Vicolo Forni e a Lugo, dove lo stesso mezzo verrà installato nella palazzina da 10 appartamenti in via Umbria. I Comuni ammessi al contributo dovranno avviare i lavori entro il 31 dicembre 2018.