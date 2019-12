Edilizia scolastica, dalla Regione 100 milioni per riqualificare le scuole

Quasi 100 milioni di euro per riqualificare le scuole dell’Emilia-Romagna. Il finanziamento (98,9 milioni) è stato concesso alla Regione Emilia-Romagna dalla Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito del programma di edilizia scolastica 2018-2020 ed è il frutto del protocollo di intesa con il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur - che coordina il piano e monitorerà l'utilizzo dei fondi), il ministero dell'Economia e delle finanze (Mef), la Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (Ceb).

Grazie a questo pacchetto di risorse potranno essere realizzati lavori di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico su 106 edifici scolastici di proprietà degli enti locali, da Piacenza a Rimini,e in alcuni casi ricostruzione dell’edificio in sostituzione di quello già esistente.

In particolare, nella provincia di Ravenna si avranno 12 interventi: nella scuola 'Stroppani' di Lavezzola, nella scuola 'Oriani-Rodari' di Alfonsine, nella scuola 'Gherardi' di Lugo, nella scuola 'Cova-Lanzoni' di Faenza, al polo per l'infanzia di via Talamone di Ravenna, alla scuola 'Maria Grazia Zaccagnini' di Ravenna, alla scuola dell'infanzia di Solarolo, all'Itc 'Bucci' di Faenza, alla scuola 'Ugonia' di Ravenna, alla scuola 'Strocchi' di Reda e per una nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'Itcg 'Compagnoni' e dell'Itis 'Marconi' di Lugo.