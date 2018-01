Edilizia scolastica, nuovi investimenti in provincia: oltre 2 milioni nel Faentino

Sono decine le scuole coinvolte negli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi messi a disposizione dal Governo e assegnati dalla Regione tramite graduatorie di priorità concordate con le singole province. Nella Provincia di Ravenna arrivano. "Al territorio Ravennate si destinano oltre 7 milioni di euro per interventi nell'ambito dei fondi che sono stati stanziati a livello nazionale – spiega il deputato Marco Di Maio - per eseguire lavori sulle scuole di tutto il territorio nazionale nel triennio 2017-2019. Ciascuna Regione era chiamata a stabilire priorità, modalità di erogazione e natura degli interventi da finanziare in ciascuna delle proprie province, ovviamente in accordo con i Comuni che avevano progetti da finanziare". "Mai come in questi anni l’istruzione e la riqualificazione degli edifici scolastici sono stati al centro dell’agenda del governo nazionale e delle amministrazioni regionale e locali – aggiunge il parlamentare romagnolo, fin dall'inizio del proprio mandato impegnato nel sostenere gli investimenti in edilizia scolastica -. Nella sola provincia di Ravenna verranno finanziati ben 32 interventi, la maggior parte dei quali serviranno ad adeguare numerosi istituti scolastici alle più recenti normative sulla sismicità degli edifici. Adesso avanti con i cantieri e con nuovi progetti per il rilancio delle nostre scuole".

GLI INTERVENTI

BAGNARA DI ROMAGNA - E' programmato il miglioramento sismico della scuola primaria “San Francesco d’Assisi” per un importo di 200mila euro.

FAENZA - Ci sarà la manutenzione strutturale della scuola primaria di Granarolo “De Amicis” (70mila euro). Programmata la ristrutturazione interna per adeguamento alle 6 classi della scuola dell’infanzia “Stella Polare” (150mila euro, finanziamento BEI). Ci saranno anche lavori di riqualificazione edilizia impiantistica ed adeguamento normativo dell’istituto Tecnico Industriale e Professionale “L. Bucci” - Sede di via Nuova, 45 (300mila euro, finanziamento mutuo BEI).

SOLAROLO - Sono previsti interventi di miglioramento sismico della scuola primaria “Pezzani” (149.148,28 euro) e della scuola primaria “R. Pezzani” (2° stralcio), per un importo di 112.983,79 euro.

CASTEL BOLOGNESE - E' previsto il miglioramento sismico della scuola secondaria di I grado “Pascoli” (importo 930.000 euro). Prevista la messa in sicurezza di una parte del piano seminterrato della scuola primaria “Bassi” (importo 60.000 euro, finanziamento mutuo BEI).

CASOLA VALSENIO - E' previsto il miglioramento sismico della scuola dell’infanzia “Sant’Apollinare” (2°stralcio) per un importo di 60mila euro e terzo stralcio (importo 100.000 euro).

COTIGNOLA - Programmata la manutenzione straordinaria della scuola secondaria di I grado “Luigi Varoli” (importo di 200mila euro, non ancora assegnato) ed un'altro per 217mila euro.

RIOLO TERME - Previsto il miglioramento sismico della scuola primaria “G. Pascoli” (49.574,14 euro) e della scuola secondaria di I grado “Giovanni da Riolo” (49.574,14 euro). Atteso l'adeguamento normativo alle norme di sicurezza e di risparmio energetico degli infissi della scuola primaria “Giovanni Pascoli” (50mila euro, finanziamento mutuo BEI).

RAVENNA - Miglioramento sismico della scuola primaria “G. Garibaldi” (importo 622.000 euro). Stesso intervento alla scuola primaria e secondaria I grado di S.P. in Campiano (importo: 500mila euro), alla scuola primaria “F. Mordani” (importo 750.000 euro). Programmati lavori di riqualificazione edilizia impiantistica ed adeguamento normativo dell’Istituto Tecnico Industriale “N. Baldini” (importo 350.000 euro, finanziamento mutuo Bei). Previsti deguamenti ai disposti del D.P.R.151/2011 e miglioramento igienico sanitario della scuola primaria “Pascoli” e secondaria di I grado “C. Viali” a S. Alberto (importo 220.000 euro, finanziamento mutuo BEI).

BAGNACAVALLO - Miglioramento sismico della scuola primaria “F. Berti” (importo 200.000 euro).

FUSIGNANO - Miglioramento sismico della scuola secondaria di II grado “T. Emaldi” (importo 300.000 euro).

CONSELICE - Miglioramento sismico della scuola secondaria di I grado “E. F. Foresti” (importo 392.200 euro). Stesso intervento alla scuola primaria “Lavezzola” (70mila euro).

CERVIA - Miglioramento sismico - piano primo opere di completamento del plesso scolastico “Pascoli Alessandrini” (importo 180.000 euro). Prevista la manutenzione straordinaria della scuola primaria “Giovanni Pascoli” (80mila euro), della scuola primaria “Giuseppe Mazzini” (115mila euro) e della scuola primaria “Martiri Fantini” (140mila euro).

RUSSI - Completamento dell’intervento di miglioramento sismico con sistemazione dei pavimenti e delle finiture interne della scuola primaria “A. Lama” (importo 110.000 euro). Stesso intervento alla scuola elementare “Fantini” a Godo (50.000 euro, finanziamento mutuo Bei).

SANT’AGATA SUL SANTERNO - Miglioramento sismico del plesso scolastico di scuola primaria e secondaria di I grado “G. Pascoli” (importo 80.000 euro).



ALFONSINE Ripristino corticali delle strutture in cemento delle scuole Rodari – Oriani (1° stralcio). Importo intervento: 150.000,00 euro. Finanziamento mutuo BEI: 150.000,00 euro