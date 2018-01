Edoardo Bennato gira un videoclip a Ravenna: si cercano comparse

Edoardo Bennato arriva a Ravenna, ma questa volta non per un concerto. Il cantautore napoletano, infatti, ha scelto la città dei mosaici come location per il suo nuovo videoclip e sta cercando comparse maggiorenni, sia uomini che donne. Le riprese si terranno il 18 e il 19 gennaio alle Artificerie Almagià, mentre i casting si svolgeranno mercoledi 10 e giovedì 11 gennaio dalle 9 alle 18 a palazzo Rasponi. Le candidature sono rivolte in particolare ai residenti del luogo e zone limitrofe. L'organizzazione spiega che i candidati possono presentarsi direttamente ai provini.