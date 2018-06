Educatori per disabili a scuola, i genitori irrompono in Consiglio comunale per chiedere rassicurazioni

Martedì pomeriggio, durante la seduta del consiglio comunale, non si è discusso il question time presentato da Lista per Ravenna "sull’appalto da 16 milioni e mezzo del servizio di sostegno educativo a circa 180 alunni disabili delle scuole e dei nidi ravennati" e anche il ricorso contro la legittimità della non discussione, presentato dal capogruppo Alvaro Ancisi, è stato bocciato nella conferenza dei capigruppo che precede la seduta consiliare.

"Unica ragione esposta il rischio di “esercitare turbative o influenze” sui lavori della commissione di gara, che il question time non trattava minimamente - spiega Ancisi - Quanto questa “ragione” fosse risibile e pretestuosa è dimostrato dal fatto che, nello stesso pomeriggio di martedì, mentre il consiglio comunale era in corso, il sindaco e l’assessore all’istruzione Ouidad Bakkali hanno accolto, nel salone a fianco quello consiliare, il folto gruppo dei familiari degli alunni disabili presente in aula, per discutere con loro tutto ciò di cui avevo chiesto risposta. L'accesa discussione, durata un’ora e mezzo e poco convincente, non esercitava più “turbative o influenze” sui lavori della commissione di gara?". La verità, tuona il consigliere d'opposizione, "è che si è voluto evitare il confronto politico democratico nella dovuta sede istituzionale pubblica. Restano irrisolte le questioni sollevate dai familiari e dai sindacati dei lavoratori, fatte proprie dal mio question time, sulle condizioni poste a base dell’appalto a prescindere da chi ne risulterà vincitore, che rischiano di minare il processo educativo di integrazione scolastica-sociale dei minori disabili e la salvaguardia professionale dei loro educatori, a causa di clausole contrattuali che, configurandosi quasi come appalto di manodopera, ne sviliscono le condizioni di lavoro e il trattamento". Alla fine i genitori si sono accordati con il sindaco e l'assessore di ritrovarsi per un nuovo incontro a settembre.