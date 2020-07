Elefanti e zebre luminosi nel 'Central zoo light' di Milano Marittima

Anche questa estate il centro di Milano Marittima sarà illuminato da bellissimi animali luminosi, che ci accompagnano ormai da due anni. "Un progetto condiviso con l’amministrazione comunale sulla quale anche noi abbiamo investito, segno della positiva collaborazione tra pubblico e privato - commenta il sindaco di Cervia Massimo Medri - Milano Marittima e la sua Pro Loco sono state in questi anni molto attive e collaborative, hanno presentato numerosi progetti, sia per il Natale che per l’estate. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a portare avanti questi eventi, le aziende del territorio che hanno contribuito per la realizzazione e la stessa Pro Loco per l’idea e l’impegno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.