Eletta la nuova "Miss mamma italiana Gold 2018": sul podio anche una 'bellissima' di Lugo

Al Palazzetto dello Sport di Visso, in provincia di Macerata, si è svolta domenica sera la 25esima finale nazionale di “Miss Mamma Italiana Gold 2018”, concorso nazionale di bellezza - simpatia dedicato alla figura della mamma riservato a tutte le mamme e suddiviso in due categorie: fascia di età 25/45 anni e fascia “Gold” per le mamme aventi un’età tra i 46 e i 55 anni.

Le mamme finaliste, provenienti da tutta Italia, hanno sfilato prima in abito, poi con il costume, tutte hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative coinvolgendo il marito e/o i figli. “Miss Mamma Italiana Gold 2018” è Elizabeth Ruiz, 47 anni, ottico optometrista, di origini domenicane, residente da 28 anni a Caldogno (Vicenza), mamma di Marianna, Manuel ed Alberto, di 23, 21 e 17 anni. Tra le premiate anche Patrizia Brignani, 51enne di Lugo, amministratrice d'azienda e mamma del 21enne Nicolò, che ha ricevuto la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold radiosa.