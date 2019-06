Eletta 'Miss Mamma Italiana': premiate quattro ravennati

Proseguono in tutta Italia le selezioni di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 26esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

All’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo si è svolta l’ultima selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative e artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Anna Maria Vozza, 43 anni, casalinga di Cervia, mamma di due figli di 16 e 9 anni, mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen”, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a Patrizia Verlicchi, 62 anni, operatrice olistica di Mezzano, mamma di Manuel e Michael, di 39 e 36 anni. Tra le mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali, in programma dal 20 al 23 giugno a Gatteo Mare, anche “Miss Mamma Italiana Glamour” Aurelia Chitoiu, 38 anni, casalinga di Riolo Terme, mamma di Riccardo di 14 anni, e “Miss Mamma Italiana Evergreen Romantica” Sandra De Caro, 57 anni, casalinga di Ravenna, mamma di Alice e Giulia, di 36 e 27 anni. Tutte le mamme, nel pomeriggio, hanno fatto passerella per le strade della Romagna a bordo delle “mitiche” auto Ferrari della Scuderia Red Passion e, insieme agli istruttori di volo dell’Aero Club “Francesco Baracca”, hanno volato a bordo degli aerei da turismo.