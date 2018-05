Eletto il nuovo coordinamento del Forum del Terzo Settore di Ravenna

Il Forum del Terzo Settore di Ravenna, nell’assemblea che si è svolta recentemente alla Casa del Volontariato, ha eletto il nuovo coordinamento che resterà in carica per i prossimi tre anni. Emiliano Galanti di Legacoop Romagna è stato scelto come portavoce del Forum: gli altri membri del coordinamento sono Carla Benedetti (Acli), Roberta Cappelli (Arci), Fausto Maresi (Confcooperative), Maria Giovanna Ranieri (Consulta Volontariato Lugo, che ricopre anche il ruolo di viceportavoce), Mirella Rossi (Consulta Volontariato Ravenna) e Claudia Scarpelli (Consulta Volontariato Faenza).

In merito agli impegni che attendono il Forum del Terzo Settore, il neoportavoce Emiliano Galanti ha sottolineato che "uno degli obiettivi principali sarà consolidare il suo ruolo di rappresentanza unitaria delle associazioni di promozione sociale, del volontariato e delle cooperative sociali. Una delle prime azioni che abbiamo in calendario è riattivare, ovviamente dove e quando sarà possibile, i tavoli di confronto con le pubbliche amministrazioni e con i distretti socio-sanitari di Ravenna, Lugo e Faenza"

Gli enti del Terzo Settore si stanno misurando con una legge di riforma, che a tutt’oggi è un cantiere aperto, ma che ne muterà profondamente l’operatività. "Questa riforma – prosegue il neoportavoce – è un’occasione importante di rilancio e rafforzamento per migliaia di enti, associazioni, reti e realtà che in vario modo contribuiscono al bene comune e all'interesse generale delle nostre comunità. Per questo è importante uno strumento come il Forum che, in stretto coordinamento con i Centri Servizi per il Volontariato, possa svolgere un ruolo di presidio di questa evoluzione normativa".