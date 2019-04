Elezioni a Bagnacavallo, trasporto gratuito per persone con difficoltà motorie

Il Comune di Bagnacavallo, in collaborazione con il Centro Sociale Amici dell’Abbondanza e l’Associazione di volontariato Villanova Insieme, in occasione delle elezioni del 26 maggio mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento dei seggi in favore degli elettori disabili o con difficoltà motorie e sprovvisti di mezzi propri. Il servizio di trasporto verrà effettuato nella giornata di votazione (domenica 26 dalle 7 alle 23) previa prenotazione presso l’Ufficio elettorale del Comune telefonando al numero 0545 280883. Verranno richieste informazioni sulle condizioni delle persone interessate al fine di organizzare al meglio il servizio. L’Ufficio elettorale si trova al pianterreno di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5.