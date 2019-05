Elezioni a Cervia, Cellini (Lega): "Un progetto per fornire 3mila nuovi parcheggi"

“Stiamo ultimando un progetto che prevede la realizzazione di oltre 3000 nuovi parcheggi nelle varie località turistiche della città, dei quali 300 a Tagliata, 300 a Pinarella, 600 a Cervia e 1800 nella sola Milano Marittima dove è indispensabile correre urgentemente ai ripari rispetto ai danni fatti dalla giunta Coffari in termini di viabilità e parcheggi.” Lo afferma Dino Cellini, candidato sindaco per la Lega a Cervia a margine di un incontro con alcuni imprenditori del settore turistico di Milano Marittima



“Nei prossimi giorni presenteremo il piano dettagliato degli interventi che abbiamo programmato in caso di vittoria il 26 maggio - ha chiarito Cellini annunciando che - saranno tutti interventi a basso costo per l’amministrazione, e comunque saranno costi recuperabili in breve tempo dagli incassi dei parcometri”