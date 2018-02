Elezioni politiche, servizio di trasporto pubblico ai seggi per i disabili

In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo, l’Ufficio elettorale del Comune di Bagnacavallo organizza un servizio di trasporto pubblico per consentire alle persone disabili di raggiungere il proprio seggio. Il servizio è possibile grazie agli speciali automezzi messi a disposizione dal centro sociale Amici dell’Abbondanza (per Bagnacavallo capoluogo e le frazioni di Boncellino, Masiera e Rossetta) e dall’associazione di volontariato Villanova Insieme (per le frazioni di Villanova, Traversara, Villa Prati e Glorie).

I cittadini possono richiedere il servizio contattando l’Ufficio elettorale al numero di telefono 0545280883 entro le 12 di sabato 3 marzo. Sul sito del Comune è attiva una sezione dedicata a Elezioni e Referendum dove reperire questa e altre informazioni utili per gli elettori. L’Ufficio elettorale del Comune è al primo piano di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.