Elezioni regionali a Massa Lombarda: come rinnovare la tessera e chiedere il voto assistito

Domenica 26 gennaio si svolgeranno le consultazioni per l’elezione del presidente della Regione Emilia-Romagna e per il rinnovo del Consiglio regionale. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23. Per votare l’elettore deve presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di identità valido. Si consiglia agli elettori di verificare per tempo che la propria tessera elettorale non sia completa. Chi ha esaurito gli spazi sulla tessera elettorale può rivolgersi all’Ufficio elettorale del Comune di Massa Lombarda per averne una nuova. L’ufficio, in corso Vittorio Veneto 56, è aperto lunedì dalle 9 alle 13, martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, giovedì dalle 9 alle 12 e venerdì dalle 9 alle 13.30. L’ufficio elettorale resterà inoltre aperto venerdì 24 e sabato 25 gennaio dalle 9 alle 18 e domenica 26 gennaio dalle 7 alle 23.

Gli elettori che ritengono di avere necessità di una persona che li accompagni in cabina elettorale e li aiuti o li sostituisca nell’esprimere il voto, devono presentare idonea certificazione rilasciata dal servizio di Igiene Pubblica. Il medico del servizio di Igiene Pubblica è presente a Massa Lombarda presso gli uffici Cup (viale della Resistenza 7) martedì 21 gennaio dalle 8.30 alle 11.30. Il servizio è anche disponibile a Lugo, in viale Masi 20, nelle seguenti giornate: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 11 (telefono 0544 286682 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 o 0545 823055 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30).

È inoltre attivo, in collaborazione con Auser e Pubblica Assistenza, il servizio di trasporto ai seggi per gli elettori che non sono in grado di recarvisi autonomamente. Il servizio è gratuito e verrà effettuato con mezzi idonei. Per prenotare il servizio è necessario rivolgersi all’Ufficio Elettorale entro il 24 gennaio dalle 10 alle 12 (telefono: 0545 985860 oppure 0545 985861). Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio elettorale di Massa Lombarda al numero 0545 985860 o alla mail demografico@comune.massalombarda.ra.it.