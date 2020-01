Elezioni regionali, tutti i servizi per gli elettori lughesi: le informazioni utili

In vista delle elezioni regionali del 26 gennaio, il Comune di Lugo invita tutti gli elettori a controllare per tempo che la propria tessera elettorale non sia completa. Chi ha esaurito gli spazi sulla tessera elettorale è invitato a rivolgersi all’Ufficio Elettorale per averne una nuova. L’ufficio, con sede in largo Relencini 1 (piano terra), è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12.30, martedì pomeriggio dalle 15 alle 17. L’ufficio elettorale resterà inoltre aperto venerdì 24 e sabato 25 gennaio dalle 9 alle 18 e domenica 26 gennaio dalle 7 alle 23.

Sulla tessera elettorale gli elettori troveranno indicato il numero e l’indirizzo del seggio dove recarsi a votare. Si potrà votare nella sola giornata di domenica 26 gennaio dalle 7 alle 23. Gli elettori affetti da infermità tali da non consentire l’espressione del voto in modo autonomo possono rivolgersi al Servizio Igiene pubblica dell’Ausl per il rilascio della certificazione medica che dà diritto a esprimere il proprio voto con un accompagnatore di fiducia. Il Servizio Igiene pubblica è aperto nella settimana precedente le elezioni il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12, martedì dalle 14.30 alle 17, sabato 25 gennaio dalle 9.30 alle 11.30 e domenica 26 gennaio dalle 8.30 alle 10. Inoltre, il servizio è aperto a Voltana, presso la sede del seggio elettorale, domenica 26 gennaio dalle 8 alle 9.

Il Comune ricorda inoltre che la Pubblica Assistenza di Lugo svolge un servizio gratuito di trasporto degli elettori con difficoltà nella deambulazione, anziani e disabili dalla propria abitazione al seggio elettorale. Per richiedere il servizio è necessario contattare il numero 0545 32992 entro le 13 di venerdì 24 gennaio. Nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio e nella mattinata di sabato 25 gennaio i cittadini saranno ricontattati per l’indicazione dell’orario del trasporto. "Si consiglia di verificare che l’indirizzo riportato sulla tessera coincida con quello di

effettiva residenza; in caso contrario contattare l’Ufficio Elettorale al numero 0545 38494 o 0545 38495, oppure alla mail anagrafe@comune.lugo.ra.it", viene evidenziato.