Alla soglia dei 105 anni vota alla Sassoli di Lugo: "L'ho sempre fatto e ne sono contenta"

"Ho sempre votato e sono contenta di poterlo fare ancora perché è un gesto molto importante per migliorare le condizioni di vita del paese e le mie." Così la signora Margherita Marri, 105 anni ad aprile, ha commentato non senza emozione il suo voto alle elezioni politiche di domenica mattina. Ospite della Sassoli di Lugo, la signora Marri ha votato al seggio speciale allestito nella casa residenza anziani, dove è stata accolta dal presidente di seggio Franco Giuseppe Cortesi. Accompagnata e coadiuvata dal figlio Sante Rambelli, ha portato a termine in pochi minuti il suo dovere civico. Nata il 19 aprile del 1913 a Passogatto in una famiglia di mezzadri, Margherita Marri si è sposata a 21 anni con il muratore Luigi Rambelli dal quale ha avuto il figlio Sante. Rimasta prematuramente vedova, ha basato la propria vita sul lavoro nei campi e la famiglia.