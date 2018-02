Elicotteri, droni e aeromodellismo: tanti nuovi corsi all'aeroclub Francesco Baracca

Il 2018 è un anno di grandi novità per l’aeroclub Francesco Baracca di Lugo: il nuovo consiglio direttivo, eletto a fine anno, ha infatti deciso di rilanciare le proprie attività. I progetti sono stati presentati dal nuovo presidente Oriano Callegati durante l’inaugurazione del nuovo bar del club, il circolo “Al volo”, tenutasi lo scorso 18 febbraio alla presenza dei soci e del sindaco di Lugo Davide Ranalli.

“Il nostro club nasce per unire gli appassionati del volo e dare a tutti la possibilità di avvicinarsi alle discipline dell’aria - ha sottolineato Oriano Callegati -: la nostra scuola di volo è in grado di fornire un addestramento completo, in linea con la normativa europea, a tutti i cittadini che intendono svolgere attività di volo. Inoltre, siamo in grado di concorrere, su richiesta delle preposte autorità e con propri uomini e mezzi, a tutte le operazioni di soccorso aereo e di protezione civile”. Le attività dell’aeroclub coprono infatti tutte le declinazioni del volo: dalla scuola di volo per ultraleggeri a quella per elicotteri, dal noleggio di aeroplani da turismo fino ai corsi per ottenere il permesso di conduzione dei droni. Molto attiva anche la sezione aeromodellismo, che comprende una scuola di aeromodellismo certificata, ovvero che rilascia l’attestato di aeromodellista e l’abilitazione al pilotaggio (in volo vincolato o radiocomando), al termine dei relativi corsi teorici e pratici. La sezione ospita inoltre ogni anno la Coppa d’oro, una delle più grandi competizioni internazionali di volo vincolato.

“Puntiamo su un costante aggiornamento della nostra offerta formativa e dei nostri mezzi - ha sottolineato il presidente Callegati -. Questo fattore determinato dalla grande passione degli associati, unito a un’esperienza lunga oltre mezzo secolo, ci pone ai massimi livelli nazionali e non solo tra gli aeroclub per ampiezza e qualità dell’offerta di servizi legati al volo”. Il consiglio direttivo dell’aeroclub Francesco Baracca è composto dal presidente Oriano Callegati e dai consiglieri Marco Buscaroli, Claudio Tavoni, Giuseppe Berardo, Gianluca Babini, Rodolfo Rigucci, Fulvio Salucci, Claudio Pocaterra, Corrado Foschi, Dante Gobbi e Daniele Garavini. L’aeroclub è attivo dai primi anni Cinquanta e conta 160 soci, di cui 72 piloti. Dispone di cinque hangar (che contengono due officine), una pista di decollo di 800 metri con torre di controllo, aula didattica, foresteria, nonché gli spazi ricreativi della sede del club e un’area all’aperto attrezzata con giochi per bambini. Il club lughese è gemellato con la brigata aeromobile “Friuli”.