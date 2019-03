Un secolo di vita: cento candeline a Fusignano per nonna Elvira

Domenica Elvira Balducci ha compiuto 100 anni. La signora ha festeggiato insieme a tutta la sua famiglia a Fusignano, nella casa in cui vive. Per l’occasione ha ricevuto anche la visita del sindaco di Fusignano Nicola Pasi, che le ha portato in omaggio un mazzo di fiori e gli auguri da parte di tutta la comunità. Elvira è nata a Cotignola il 24 marzo 1919 e risiede a Fusignano.